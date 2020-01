UNICT – “La Shoah spiegata agli studenti del Terzo millennio”: incontro a Giurisprudenza

Lo storico Michele Sarfatti terrà un incontro sul fenomeno della Shoah intitolato “La Shoah spiegata agli studenti del Terzo millennio”.

“La Shoah spiegata agli studenti del Terzo millennio” è questo il titolo dell’incontro che lo storico Michele Sarfatti terrà mercoledì 29 gennaio alle ore 10:00, presso l’aula magna di Villa Cerami (Dipartimento di Giurisprudenza).

Il docente fiorentino, specializzato nella storia ebraica in Italia nel Novecento e nella storia della Shoah in Europa, in occasione della Giornata della Memoria, discuterà con gli studenti dell’Ateneo delle ricerche condotte nel corso degli anni sull’ebraismo italiano, l’antisemitismo fascista e il fenomeno della Shoah in Italia.

L’incontro sarà introdotto da Ernesto De Cristofaro, docente di Storia del Diritto medievale e moderno al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Saranno presenti anche il prorettore Vania Patanè e il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Salvatore Zappalà.

L’iniziativa è organizzata dalla delegata del Dipartimento alle attività di Terza Missione Marisa Meli.