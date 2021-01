Coronavirus Sicilia: oggi +37 nuovi decessi, ma calano gli attuali positivi

Coronavirus Sicilia: ecco il nuovo bollettino del Ministero della Salute, in attesa di sapere se la Sicilia diventerà zona arancione nei prossimi giorni.

Mentre si attendono le ultime notizie sul Coronavirus Sicilia e sul monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che determinerà l’uscita o no dell’Isola dalla zona rossa, il Ministero della Salute pubblica il bollettino quotidiano con l’aggiornamento dei casi regione per regione. A livello nazionale, si registrano oggi 14.372 positivi, per un totale di X attuali positivi. Il numero dei morti si ferma oggi a quota, per un totale di X vittime dall’inizio della pandemia. E in Sicilia?

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Per quanto riguarda la situazione odierna della Regione Siciliana, si registra oggi un incremento di 994 positivi. Questo porta il numero totale dei positivi, dall’inizio della pandemia, a 133.597. Gli attuali positivi sono invece 46.176 , con un decremento quotidiano di 854. Le vittime registrate oggi in Sicilia sono 37, per un totale di 3.371 dall’inizio della pandemia. Incoraggiante, anche oggi, il numero dei guariti, che si ferma a 1.811.

Coronavirus Catania e altre province

Rispetto alle scorse settimane, la situazione della provincia di Catania si prospetta più incoraggiante. Il numero dei casi registrati nelle ultime 24 ore è di 211 per un totale di 37.625. Preoccupa, invece, ancora Palermo: si registrano oggi 290 casi per un totale di 36.489. I numeri delle altre province: