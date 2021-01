Stasera in TV: in onda “Il bambino con il pigiama a righe”

Il film giusto può capovolgere l'esito di una giornata di noiosa routine o essere un dulcis in fundo: in entrambi i casi, la redazione di LiveUnict ha la giusta soluzione. Ecco la programmazione di oggi, 27 gennaio, Giornata della Memoria.

Il bambino con il pigiama a righe [Paramount Channel, ore 21.10]: il film ambientato durante la seconda guerra mondiale racconta l’amicizia di un bambino tedesco e di uno ebreo. Bruno è un bimbo di 8 anni figlio di un ufficiale nazista costretto a cambiare città per via del lavoro del papà. Da Berlino si trasferirà in una città desolata, dove sarà difficile trovare qualche coetaneo con cui giocare. Un giorno troverà una fattoria e incontrerà Shmuel, un bambino con un pigiama a righe che lo condurrà in situazione davvero strane. Una visione consigliata in occasione della Giornata della Memoria.

Stuck in love [La 5, ore 21.10]: Bill, scrittore di una certa fama, non riesce a farsi una ragione del fatto che l’ex moglie Erica sta con un nuovo compagno ed è convinto che prima o poi si rimetterà con lui. Nel frattempo i suoi due figli adolescenti sperimentano, in maniera diversa, le loro rispettive vite affettive: Rusty, sognatore e romantico, è innamorato di una compagna di classe, che dopo qualche tentennamento si deciderà a conquistare; mentre Samantha, cinica e un po’ promiscua, odia la madre per aver abbandonato la famiglia e sta per pubblicare un libro a sua volta. Alla fine di un faticoso anno, ogni componente della famiglia troverà quindi la propria strada verso la felicità.

Capitan Harlock [Italia 2, ore 21.15]: nel 2977, dopo che una sanguinosa guerra intergalattica li ha esiliati dalla Terra per diversi anni, gli esseri umani ripongono ogni loro fiducia in capitan Harlock con l’auspicio di riappropriarsi del loro pianeta finito nelle mani della corrotta coalizione Gaia. Capitan Harlock e i membri dell’equipaggio dell’incrociatore Arcadia sperano di scoprire i segreti che la coalizione ha tenuto nascosti. La coalizione, invece, desidera uccidere Harlock e a tale scopo Ezra, nuovo leader delle milizie di Gaia, invita il fratello Logan ad infiltrarsi nell’Arcadia.

The Millionaire [Iris, ore 21.00]: per conquistare la ragazza che ama un ragazzo povero partecipa alla versione indiana di “Chi vuol essere milionario” e per sorpresa di tutti riesce a vincere.

Mission Impossible – Rogue Nation [Italia 1, ore 21.20]: Ethan e il suo team sono impegnati nella missione più impossibile di sempre: sradicare il Sindacato, una organizzazione criminale internazionale che vuole distruggere la MFI e creare un nuovo ordine mondiale, uno “stato canaglia”, attraverso una serie crescente di attacchi terroristici. Ethan riunisce la sua squadra e si allea all’ ex agente britannico Ilsa Faust.