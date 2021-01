Stasera in TV: in onda anche “Alice in Wonderland”

In questo mercoledì da zona rossa, quale miglior modo per trascorrere la serata se non guardando un buon film? Ecco i titoli in onda stasera.

Qualcosa di speciale [Rai 2, ore 21:20]: Aaron Eckhart è il protagonista di questo racconto romantico. Dopo aver perso la moglie, Ryan elabora il dolore scrivendo un libro che, inaspettatamente, lo rende famoso. Durante uno dei suoi seminari, incontra Eloise, interpretata da Jennifer Aniston: scoppierà la scintilla, ma l’uomo si renderà conto di non aver fatto del tutto i conti con il lutto profondo che lo accompagna;

La quinta onda [Rai 4, ore 21.23]: la giovane Chloë Grace Moretz interpreta Cassie, un’adolescente che cerca di salvare il fratellino Sammy, in un mondo già logorato da quattro ondate di attacchi alieni, in attesa della inevitabile quinta ondata. La sua unica speranza risiede in un giovane misterioso, del quale la giovane non sa se fidarsi;

Alice in Wonderland [Italia 1, ore 21:20]: Alice, l’eroina letteraria di Lewis Carroll, viene riportata sul grande schermo da Tim Burton. La bambina che inseguiva il bianconiglio è cresciuta, non ricorda nulla del Paese delle Meraviglie e sta per sposarsi, seppur controvoglia. Al momento del dunque, però, torna a vedere il coniglio bianco della sua infanzia: inseguendolo, farà il suo ritorno al Paese delle Meraviglie, dove si troverà nel bel mezzo di una guerra;

Point Break (2015) [Mediaset, ore 21:04]: remake del film cult del 1991. Johnny Utah, agente dell’FBI, si infiltra in una gang di ladri spericolati per sgominarla. Inizierà un lungo gioco di gatto col topo, tra sfide mozzafiato, con il capo banda Bodhi.