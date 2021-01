Stasera in TV: in onda “Le parole che non ti ho detto”

La settimana volge al termine: cosa riserverà il piccolo schermo stasera? Ecco quali sono le proposte migliori.

Il diritto di uccidere [Rai Movie, ore 21:10]: Helen Mirren, Aaron Paul e Alan Rickman in un thriller sul lato oscuro della guerra tecnologica. L’esercito americano ordina un’operazione in Kenya per fermare un gruppo di terroristi. Usando dei droni telecomandati, si desidera sferrare un attacco letale contro una base di terroristi islamici, ma nei pressi del bersaglio c’e’ una bambina innocente.

Tomb Raider [TV8, ore 21:30]: Lara Croft, stanca della sua vita, decide di abbandonare tutto per andare alla ricerca di suo padre, scomparso su un’isola leggendaria del Giappone.

Le parole che non ti ho detto [La 5, ore 21:10]: una giornalista divorziata resta colpita da una lettera scritta da un uomo innamorato e ritrovata in spiaggia. Inizierà a cercare il misterioso “scrittore”. Con Kevin Costner.