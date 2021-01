Stasera in TV: in onda “Tonya” e “La prima cosa bella”

Indeciso su cosa guardare stasera in tv? Ecco alcuni consigli dalla redazione di LiveUnict.

Un sacchetto di biglie [Rai 1, ore 21:25]: film drammatico che racconta la storia della famiglia Joffo di Parigi, di origini ebraiche, che durante la Seconda Guerra Mondiale, manda i figli nel sud della Francia. Joseph e il fratello Maurice lottano per ritrovare i genitori e sopravvivere in un mondo ostile.

Jungle [Rai 4, ore 21:20]: film del 2017 con Daniel Radcliffe. La pellicola racconta di una guida che accompagna due giovani entusiasti nel cuore della giungla boliviana. Il viaggio si trasforma presto in un incubo mentre le più letali minacce della natura li costringono a combattere per la sopravvivenza.

Tonya [Rai Movie, ore 21:10]: film del 2018, diretto da Craig Gillespie, che racconta la vita della pattinatrice Tonya Harding (interpretata da Margot Robbie) dall’infanzia allo scandalo che la coinvolse nel 1994. Lo scandalo e le polemiche accompagnarono la carriera della pattinatrice sul ghiaccio Tonya Harding. Dopo aver superato una difficile infanzia, raggiunge l’apice della carriera, ma un avvenimento tragico rimette tutto in discussione.

La prima cosa bella [Cine 34, ore 21:00]: film del 2010 diretto da Paolo Virzì e interpretato da Micaela Ramazzotti, Valerio Mastrandrea e Claudia Pandolfi. Attraverso una serie di flashback, il film racconta la storia di Anna Michelucci, eletta mamma più bella in uno stabilimento balneare nell’estate del 1971, e del difficile rapporto con il figlio Bruno. Il ragazzo, convinto delle maldicenze dei compagni di liceo sui facili costumi della madre, aveva troncato in adolescenza ogni relazione con la donna. L’occasione di ritrovarsi si ripresenta anni dopo, quando la donna, allo stadio terminale di un cancro, sta per morire.