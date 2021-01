Esplosione a Madrid: vittime e feriti in centro [VIDEO]

Esplosione a Madrid. Almeno quattro morti e sei feriti dopo che una palazzina è stata parzialmente distrutta. Il video dei soccorsi.

Sarebbero almeno due i morti e sei i feriti al seguito dell’esplosione di una palazzina in pieno centro storico a Madrid, Spagna. L’esplosione è avvenuta intorno alle tre del pomeriggio, non distante da una casa di riposo, di una chiesa, di un hotel e di una scuola. Sono saltati in aria tre piani di un palazzo situato in Calle del Toledo.

I servizi d’emergenza al momento stanno lavorando sul posto, dopo l’esplosione che viene definita come “estremamente rumorosa” dai media spagnoli. Sui social in questi minuti circolano i video e le foto dell’esplosione, che mostrano un’ampia colonna di fumo e macerie sparse nella via centrale di Madrid.