Stasera in TV: in onda “Il codice da Vinci” 

Come trascorrere l’ennesimo lunedì all’insegna di chiusure e divieti? Molti opteranno per un buon film: la redazione di LiveUnict vi indica tra quali scegliere.

I mercenari 2 [Italia 1, ore 21:20]: Barney Ross riunisce la squadra al completo per portare a termine un lavoro apparentemente molto semplice, commissionatogli da Mr. Church. Quando le cose iniziano ad andare per il verso sbagliato e uno di loro viene brutalmente ucciso, i Mercenari sono costretti a cercare vendetta in un territorio ostile dove tutto e tutti sono contro di loro.

Hunger Games-La ragazza di fuoco [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: La pellicola è il sequel del film del 2012 Hunger Games, ed è l’adattamento cinematografico del romanzo La ragazza di fuoco, scritto da Suzanne Collins. Katniss Everdeen (interpretata da Jennifer Lawrence) torna a casa dopo aver vinto gli Hunger Games: dovrà, adesso, intraprendere il “tour della vittoria” che le riserverà non poche sorprese.

I Mostri Oggi [Cine 34, ore 21:00]: film sui difetti degli italiani, terzo capitolo che fa seguito a “I Mostri” e “I Nuovi Mostri”. La commedia del 2009 è contraddistinta da un cast d’eccezione: tra gli attori, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Claudio Bisio.

Il codice Da Vinci [TV8, ore 21:30]: un mistero che potrebbe scuotere le fondamenta del Cristianesimo si cela tra le opere di Leonardo. Il professore Langdon, di simbologia religiosa dell’Università di Harvard, indagherà con il fine di scoprire la verità.