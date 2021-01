Stasera in TV: in onda “Parker” con Jennifer Lopez

Quotidianamente la redazione di LiveUnct svela in anticipo cosa riserverà il piccolo schermo. Ecco le migliori proposte di stasera.

Sherlock Holmes [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: la rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock, con l’aiuto del fedele assistente Watson, sarà alle prese con il diabolico piano di un Lord per conquistare il mondo.

Amori in corsa [La 5, ore 21:10]: suo padre è il presidente degli Stati Uniti. Mentre è a Berlino, durante una rara serata di libertà, la protagonista vorrebbe recarsi alla Love Parade. Tuttavia, i suoi piani prenderanno una piaga inaspettata.

Amici come prima [Canale 5, ore 21:21]: Rimasto senza lavoro, Cesare scopre che la sua ex datrice di lavoro è in cerca di una badante per l’anziano e ingestibile padre. Aiutato da un amico truccatore, l’uomo si trasforma nella seducente Lisa, che ottiene subito l’incarico.

Parker [Rai 4, ore 21:21]: Parker partecipa a una spettacolare rapina ma, anziché ottenere la sua parte del bottino, si vede truffare dai complici. Il protagonista cercherà, allora, di ottenere vendetta ma l’incontro con la bella Leslie (interpretata da Jennifer Lopez) intralcerà i suoi piani.