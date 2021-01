Stasera in TV: in onda “Mamma ho perso l’aereo”

La redazione di Live Unict propone una serie di film da guardare stasera in TV. Tra le proposte di oggi, il grande classico "Mamma ho perso l'aereo"

Calcio – Coppa Italia – Atalanta Vs Cagliari, [Rai 2, ore 21:05]: Coppa Italia – Atalanta Vs Cagliari

Mamma ho perso l’aereo: [Italia 1, ore 21:20]: Una famiglia americana decide di trascorre le festività natalizie in Francia. La madre di Kevin, però, ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. All’inizio si diverte un mondo, ma poi comincia a preoccuparsi, soprattutto quando giungeranno a fargli visita due ladri alquanto maldestri. Li sistemerà per le feste.

Lucy [Canale 20 Mediaset, ore 21:05]: A seguito di circostanze indipendenti dalla sua volontà, la giovane studentessa Lucy (Scarlett Johansson) vede le sue capacità intellettuali crescere all’infinito. Colonizzando il suo cervello, acquisirà poteri illimitati che le permetteranno di trasformarsi in una micidiale macchina da guerra contro ogni logica umana.

Tre uomini e una gamba [Cine 34, ore 21:00]: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per Gallipoli portando una preziosa gamba di legno acquistata dal loro suocero comune. Nel tragitto incontrano Chiara, che stravolgerà il loro viaggio.