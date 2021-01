Stasera in TV: in onda “Io prima di te” e “Il discorso del re”

Cosa offre stasera il piccolo schermo? I migliori film per voi, selezionati dalla redazione di LiveUnict.

Flatliners – Linea mortale [Rai 4, ore 21:20]: Ellen Page e Diego Luna nel remake del fanta-thriller del 1990. Protagonisti cinque studenti di medicina che, ossessionati dall’aldilà, scelgono di mettersi in gioco con un rischioso esperimento.

X-Men 2000 [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: in un futuro non troppo lontano, il genere umano subisce mutazioni genetiche. Alcuni acquisiscono particolari poteri che dovranno imparare a regolare. La pellicola prende ispirazione dall’omonima serie a fumetti edita dalla Marvel Comics, creata nel 1963 dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Jack Kirby.

Io prima di te [TV8, ore 21:30]: Louisa ‘Lou’ Clark non sa bene cosa fare del proprio futuro, fin quando non viene assunta come assistente da Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per via di un incidente. Il loro rapporto prenderà una piega inaspettata. Con Emilia Clarke.

Il discorso del re [Iris, ore 21:00]: la storia di Re Giorgio VI d’Inghilterra, padre di Elisabetta II, che soffriva di una pesante balbuzie ed era considerato inadatto a regnare. Lionel Logue, un logopedista dai metodi assai originali, lo aiuterà.