Stasera in TV: “Viaggio nella Grande Bellezza” e “Il caso Spotlight”

Cosa guardare Stasera in Tv? Di seguito i film e programmi Tv che LiveUnict propone per passare una serata di relax sul divano.

Coppia Italia [Rai 1 – 20.50]: stasera si gioca la partita Milan Vs. Torino.

Viaggio nella Grande Bellezza [Canale 5 – 21.20]: l’attore Cesare Bocci propone un altro dei suoi viaggi tra le bellezze italiane. La puntata di stasera sarà dedicata a Roma, un museo a cielo aperto, un luogo unico nel mondo. Stasera le telecamere saranno puntate sul Campidoglio, sui Fori, su Ponte Sant’Angelo, palazzo Colonna e così via. La puntata è stata girata durante il lockdown, nel silenzio nella notte: un’occasione per ammirare alcuni delle bellezze italiane.

Under Italy [Rai 5 – 20.30]: un appuntamento speciale con una puntata dedicata alla Catania sotterranea. Per saperne di più, leggi “Alla scoperta della Catania sotterranea: in onda una puntata in tv”.

Il caso Spotlight [Rai 5 – 21,25]: a seguire “Il caso Spotlight”, il film drammatico del 2015. Al centro le indagini del Boston Globe sugli abusi sessuali subiti da alcuni bambini da parte dei preti dell’Arcidiocesi di Boston.