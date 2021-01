Stranger Things 4 in arrivo: Netflix annuncia data ufficiale

Netflix ha annunciato ufficialmente l'uscita della 4° stagione di Stranger Things: sarà disponibile su Netflix dal 2021. Ecco i dettagli.

Netflix ha annunciato l’uscita della 4° stagione di Stranger Things prevista per agosto 2021. Stranger Things è una serie televisiva statunitense di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma di streaming Netflix. La prima stagione è stata pubblicata su Netflix il 15 luglio 2016, la seconda il 27 ottobre 2017 e la terza il 4 luglio 2019.

Ambientata negli anni ottanta nella città fittizia di Hawkins, nell’Indiana, e in parte nel mondo del “Sottosopra” (Upside Down in lingua originale), è incentrata sulla misteriosa sparizione di un bambino e sulla comparsa di una bambina dai capelli rasati dotata di poteri psichici fuggita da un laboratorio segreto, l’Hawkins National Laboratory.

Quasi tutti gli eventi che accadono nel corso della vicenda sono strettamente connessi al Sottosopra, un’oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da creature mostruose.