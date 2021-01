Amt, tessere gratis per persone con disabilità: entro quando richiederle

Slitta la scadenza per la presentazione della propria richiesta per il tesserino AMT 2021, riservato alle persone con disabilità.

Slitta al 31 gennaio 2021 il termine ultimo per presentare le richieste, nei Municipi di residenza, delle tessere gratuite per i mezzi urbani Amt valide per l’anno 2021 e riservate a persone con disabilità. Tale proroga è stata decisa in considerazione dei disagi causati dall’emergenza Covid-19.

Va ricordato che il beneficio previsto dalla legge regionale 68/81 (modificata dalla 9/92), è rivolto a chi si trova nello status di soggetto con disabilità, come da legge 104/92, con certificazione di invalidità per almeno il 74% (67% se l’invalidità è stata riconosciuta prima del 10/3/1992). Le domande vanno presentate utilizzando il modello disponibile nei Municipi, dove è possibile chiedere ulteriori informazioni, e nella sezione avvisi del sito web del Comune.

I documenti da allegare sono: