Vaccino Coronavirus: Sicilia tra le prime Regioni per numero di somministrazioni. Ecco un report sui numeri e sui punti di somministrazione nell'Isola.

Vaccino Coronavirus: ecco alcuni dati sull’andamento della campagna di vaccinazione e punti di somministrazione delle dosi a Catania e, in generale, in Sicilia.

Vaccino Coronavirus: a che punto siamo in Sicilia?

Ad oggi, il report nazionale della campagna di vaccinazione anti-Covid-19 mostra come in Sicilia sono state somministrate 44.211 dosi di vaccino (il 56,2% del totale di 78.685 dosi consegnate), quantitativo che rende dunque l’isola la terza Regione d’Italia per numero di somministrazioni di dosi di vaccino anti-Covid-19, subito dietro alla regione Lazio, che conta 49.450 dosi già somministrate, e al Veneto, che ne conta 45.919.

Lo stesso Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha affermato in una dichiarazione video come la campagna vaccinale in atto nell’isola stia coinvolgendo e mobilitando “centinaia e centinaia di membri del personale sanitario e ospedaliero“, vedendo dunque la Sicilia “tra le prime Regioni d’Italia“.

Vaccino Covid in Sicilia: divisione per fasce d’età

Sono quindi state somministrate 44.211 dosi in Sicilia. Il picco delle vaccinazioni è stato registrato per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni, mentre sono 9.333 coloro compresi nella fascia tra i 30 e i 39 anni che hanno già ricevuto il vaccino. 627 dosi sono state somministrate a soggetti over 70 (età compresa tra 70 e 79 anni); 260 gli over 80 che hanno già ricevuto la somministrazione delle dosi vaccinali (fascia di età compresa tra 80 e 89 anni).

Vaccino Coronavirus: punti di somministrazione a Catania e in Sicilia

La Regione Sicilia conta al momento 36 punti di somministrazione: 5 luoghi di somministrazione vaccino Catania (le sedi di somministrazione sono l’Agenzia Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro”, l’Agenzia Ospedaliera Universitaria Policlinico di Catania “S. Marco”, il Nuovo Ospedale Garibaldi di Nesima e l’Ospedale Garibaldi di Catania Centro, il Policlinico Ospedaliero Gaspare Rodolico nel Comune di Caltagirone); 9 punti di somministrazione in provincia di Palermo; 5 in provincia di Ragusa; 6 in provincia di Messina; 5 punti di somministrazione in provincia di Agrigento; contano, al momento, un unico punto di somministrazione le province di Caltanissetta e di Siracusa; contano, invece, due luoghi di somministrazione sia la provincia di Enna che di Trapani.