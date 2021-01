Stasera in TV: in onda “Miracoli dal cielo” e “The Good Doctor”

Il fine settimana è ormai vicino e un buon film è il primo fondamentale passo per entrare nel completo relax. Per questo LiveUnict ha selezionato alcuni titoli della programmazione di oggi, 8 gennaio 2021.

Miracoli dal cielo [Rai 1, ore 21.25]: Christy e Kevin Beam vivono in Texas con le loro tre figlie. Quando una di loro, la piccola Anna, inizia a lamentare continui dolori alla pancia, i medici scoprono che soffre di una grave e rara disfunzione intestinale per cui ancora non esiste una cura. Siccome la bambina rischia la vita, i genitori decidono di portarla a Boston, dove uno specialista potrebbe sottoporla a un trattamento sperimentale. Tuttavia la situazione sembra disperata, al punto che Christy inizia a perdere la fede, ma proprio quando le cose sembrano volgere al peggio, accade un evento inspiegabile dalla scienza medica.

The Good Doctor – In prima linea [Rai 2, ore 21.20]: La nuova relazione tra Lea e Shaun viene messa a dura prova da un’emergenza sanitaria che coglie tutti impreparati. Park è costretto a rimandare il suo ritorno a Phoenix.

In questo mondo di ladri [Canale 34, ore 21.00]: A Livigno una multiproprietà in un residence che non è mai stato costruito, viene venduta a più persone per lo stesso periodo. I cinque truffati – Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello – che fino a questo momento non si conoscevano, si ritrovano al ristorante dopo aver sporto denuncia.

Fratelli Caputo [Canale 5, ore 21.20]: Alberto, già sufficientemente tormentato dalle beghe in comune, scopre, insieme a Patrizia, il segreto del figlio Andrea: pur studiando Economia, il ragazzo sogna di diventare cantautore e vuole partecipare a un talent show con la complicità dello zio Nino. Patrizia ha avviato il business delle borsette con l'aiuto di Agata. intanto Alberto è messo alle strette da una mozione di sfiducia capeggiata da Nino, deciso più che mai a rispedire il fratellastro a Milano.