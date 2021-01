Saldi invernali in Sicilia, oggi il via: le regole da seguire

Saldi invernali in Sicilia: con lo scattare del 7 gennaio, iniziano ufficialmente gli sconti in tutti i negozi dell'Isola. Come si potrà acquistare in sicurezza, trovandosi in zona gialla "rinforzata"?

Saldi invernali in Sicilia: quella di oggi è una data molto attesa da parte degli amanti dello shopping, o da chi vuol semplicemente approfittare di delle buone offerte per acquistare qualcosa adocchiato già da tempo. Iniziano ufficialmente, infatti, gli sconti invernali, anche se da lunedì scorso, unico giorno in fascia arancione, i primi negozi hanno già fatto in modo di offrire la propria merce a prezzi scontati.

Ma perché l’inizio dei saldi è stato rinviato fino ad oggi? La causa è stata la zona rossa, avutasi fino alla giornata di ieri: come spiegato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

“In questo modo rimetteremo tutte le attività commerciali nelle stesse condizioni – ha affermato Turano – ,considerato che il decreto legge del 18 dicembre nei primi giorni di gennaio dispone chiusure per alcuni esercizi commerciali e concede aperture per altri”.

Ma con i saldi, arrivano le regole da seguire: quali saranno?

Saldi invernali in Sicilia: come acquistare seguendo le regole

Come tutti ricorderanno, tutta l’Italia, da oggi, è entrata in zona gialla: ciò significa che ci si potrà muovere liberamente, a patto che sia all’interno della propria regione. I negozi, come da regolamento, saranno aperti durante la giornata. Un’occasione d’oro per gli amanti dei centri commerciali, impossibilitati a raggiungerli fino ad ora e adesso liberi di recarvisi senza problemi. O quasi.

Infatti, chiunque voglia acquistare deve tener conto delle misure restrittive imposte al fine di evitare in modo assoluto un numero ancora più alto di contagi da Covid-19. Ecco perciò l’obbligo di utilizzo delle mascherine, così come il rispetto della distanza interpersonale e l’ingresso contingentato in ogni negozio. Torneranno, inoltre, i vigilantes agli ingressi dei centri commerciali e dei negozi.

Ma non ci si ferma qui: da Confcommercio, infatti, arrivano nuove regole nei riguardi dei cambi e delle cabine di prova. Saranno i negozianti a decidere se sarà possibile per i clienti accedere alle cabine di prova (a patto che siano igienizzate le mani e venga usata la mascherina) o cambiare un prodotto. Importante, infine, favorire ad ogni modo i pagamenti elettronici: con i contanti, infatti, vi potrebbero essere più possibilità di contagio, situazione da evitare nel modo più assoluto.