Cambio residenza Catania: come farlo online

Come fare cambio residenza Catania: una guida completa su come cambiare residenza online nel Comune di Catania. Info e documenti da allegare online.

Richiedere il cambio di residenza è fondamentale quando si cambia permanentemente la propria abitazione. Diventa necessario, infatti, qualora si voglia ricevere la corrispondenza presso il nuovo domicilio, ma anche per moltissime altre questioni burocratiche. Come fare per cambiare residenza nel Comune di Catania?

Cambio residenza Catania online

Si può richiedere il cambio di residenza Catania online o di presenza. Occorre, infatti, compilare un modulo e inviarlo telematicamente, oppure lo si può anche consegnare di presenza nell’ufficio dedicato, al Protocollo della Direzione in via Alessandro La Marmora n° 23.

Si può richiedere il cambio di residenza online solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

istanza sottoscritta con firma digitale;

carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi o simili;

casella di posta certificata;

copia della dichiarazione con firma autografa del richiedete, eseguita con scanner e inviata per posta elettronica.

Qualora si sia in presenza di una di queste condizioni, l’istanza potrà essere inviata per fax, raccomandata o via Pec all’indirizzo comune.catania@pec.it.

Documenti da allegare per cambiare residenza

La dichiarazione dovrà essere comprensiva di copia del documento di identità del richiedente e delle persone che con esso intendano trasferire la residenza. Quest’ultime, se maggiorenni, dovranno sottoscrivere la richiesta. Dovrà essere inserito, inoltre, anche il titolo di proprietà dell’abitazione presso cui si intende stabilirsi.

Bisogna, quindi:

compilare il modulo nella parte relativa ai dati catastali dell’immobile e al titolo di occupazione;

allegare copia del contratto di affitto o del verbale di consegna degli immobili (solo nel caso di edilizia popolare);

allegare copia del titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva riportanti i dati richiesti.

Cambio residenza Catania: orari degli uffici

Capita spesso di dover eseguire delle procedure burocratiche, ma di non sapere a chi rivolgersi per ottenere informazioni e aiuto. In questo caso è necessario fare riferimento agli sportelli dei Servizi Demografici Decentramento e Statistica del Centro Direzionale San Leone, oppure rivolgersi alle circoscrizioni.

Ecco gli orari degli uffici del Comune di Catania: