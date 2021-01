Meteo Sicilia, temporali in arrivo: diramata allerta gialla

Le previsioni meteo Sicilia indicano per la giornata di oggi, sabato 2 gennaio 2021, temporali e raffiche di vento su buona parte dell’Isola. In ragione di ciò, il Dipartimento di protezione civile ha diramato un bollettino di allerta gialla sui quadranti orientali della regione. Maltempo anche su diverse altre regioni italiane, specie sul Centro-Nord (Lazio, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna), del Sud (Campania, Puglia, Basilicata e Molise) e in Sardegna. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: temporali in arrivo

Le previsioni meteo per la regione indicano un livello di ordinaria criticità idraulica e rischio temporali nei seguenti quadranti: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Il meteo Sicilia prevede quindi temporali e piogge su tutte le province orientali: Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. La zona più colpita dovrebbe essere il Messinese, dove sono previsti temporali e precipitazioni lungo tutto l’arco della giornata.

Temporali e schiarite anche su Ragusa e Siracusa. Al momento, il cielo su Catania e provincia è coperto ma in assenza di piogge, malgrado le previsioni indicassero anche qui maltempo. Non si escludono peggioramenti lungo l’arco della mattinata, ma la situazione dovrebbe ristabilirsi nel corso del pomeriggio, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo domenica

Il meteo Sicilia, domani, prevede ancora piogge su parte della regione. La perturbazione che coinvolge oggi l’Isola si sposterà sul versante centro-occidentale della Sicilia. Temporali e schiarite sono previsti su Agrigento, Trapani e Ragusa, piogge nell’Ennese.

Nel resto dell’Isola cielo sereno con nubi sparse. Possibilità di piogge isolate nel Messinese e nel Nisseno. Venti moderati lungo tutto l’arco della giornata, con temperature stabili rispetto agli scorsi giorni, comprese tra i 16 e i 6 gradi in quasi tutta l’Isola, eccezion fatta per le province centrali, dove le minime si abbassano ancora di qualche grado.