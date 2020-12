Stasera in TV: il discorso di fine anno di Mattarella e molto altro

Stasera in TV il Presidente Mattarella parlerà a reti unificate per il tradizionale discorso di fine anno. A seguire una ricca programmazione: dall'intrattenimento per i più piccoli, al tradizionale appuntamento con l'Anno che Verrà su Rai1, insieme a grandi classici.

Come ogni fine dell’anno, anche per il 2020 Sergio Mattarella ha preparato un discorso da presentare agli italiani giovedì 31 dicembre 2020. Si tratterà di un momento particolarmente delicato anche a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito tutto il mondo. L’augurio del Presidente della Repubblica potrà essere seguito da tutti i cittadini in diretta televisiva a partire dalle ore 20:30 su tutti i canali generalisti della televisione. Dunque: Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rete Quattro, Canale Cinque, Italia Uno, La7 e SkyTg24 e sui rispettivi servizi di streaming gratuiti.

L’Anno che Verrà [Rai 1, ore 21:00]: L’Anno che Verrà, appuntamento giunto ormai alla 18ma edizione è la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno, anche quest’anno in onda in diretta dagli Studi televisivi Rai ”Fabrizio Frizzi” in Roma. L’Anno che Verrà, accompagnerà il pubblico di Rai1 verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutar e il 2020 e festeggiare l’arrivo del 2021.

Barry Lyndon [Iris 20:59]: In Irlanda, verso la fine del regno di Giorgio II, il giovane Redmond Barry crede di aver ucciso in duello un rivale in amore e si vede costretto ad andarsene. Si arruola nell’armata inglese e combatte in Prussia durante la Guerra dei Sette Anni, poi diserta e, scoperto, e’ costretto ad arruolarsi tra i prussiani. Fuggito in Inghilterra, riesce a sposare una gran dama e diventa un uomo potente. Ma ha contro il figliastro nato dal primo matrimonio della moglie.

Independence Day [Italia 1, 21:30]: Nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati. Comincia la metodica distruzione di grandi città della Terra, e tutto sembra perduto finché il presidente americano in persona non sale su un aereo va a combattere gli alieni. Insieme con lui uno scienziato strampalato e un pilota coraggioso salveranno il pianeta.

Alvin Superstar 3 [Rai2 21:20]: Alvin, Theodore e Simon sono in vacanza su una lussuosa nave da crociera, in compagnia delle Chipettes. Tra canzoni, balli e inevitabili disastri, la banda di allegri scoiattoli si ritrova presto ad affrontare un insolito soggiorno su un’isola deserta, in cui sono arrivati dopo un naufragio. Toccherà a Dave ritrovarli e portarli in salvo.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo [Paramount Network, 21:45]: Questa volta l’intrepido Jones sarà alla ricerca di un teschio di cristallo appartenente a una civiltà aliena.

La maschera di Ferro [Nove, 21:35]: I moschettieri sono ormai anziani e padri di famiglia. D’Artagnan serve fedelmente il suo re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione, Athos guarda con orgoglio il figlio che fa carriera militare. Nelle segrete, intanto, languisce un prigioniero triste e misterioso, mentre il giovane re tiranneggia il popolo e corre dietro le sottane. I moschettieri guidano la rivolta, ma D’Artagnan sta dall’altra parte.