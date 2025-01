Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in Militello in Val di Catania per presiedere all’inaugurazione del plesso scolastico “Pietro Carrera”, recentemente ristrutturato. Il progetto ha previsto l’adeguamento dell’edificio alle moderne normative antisismiche, assicurando così una maggiore sicurezza per le future generazioni di studenti.

L’arrivo del Capo di Stato

Ad accoglierlo la comunità in festa, tra i presenti, a salutare Mattarella, c’erano numerose personalità di spicco, tra cui il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Territorio, Nello Musumeci, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il questore Giuseppe Bellassai, il sindaco metropolitano di Catania, Enrico Trantino, e il sindaco di Militello in Val di Catania, nonché il deputato regionale del Partito Democratico, Giovanni Burtone.

Militello in Val di Catania

La visita del presidente Mattarella si è svolta a Militello in Val di Catania, noto anche come la terra di origine di figure di spicco come Pippo Baudo e il ministro Nello Musumeci. Tra i momenti della cerimonia: il taglio del nastro della scuola, seguito da un significativo atto di omaggio agli Eroi della Resistenza e ai partigiani dell’Ossola, presso i giardini pubblici comunali. Qui, il Presidente ha reso omaggio alla memoria del carabiniere Salvo D’Acquisto, ai Caduti di tutte le guerre e alle vittime del terrorismo, un momento di riflessione che arricchirà ulteriormente la giornata.

Successivamente, il Presidente si è spostato presso il Palazzetto dello Sport di Militello, dove si è tenuto un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, per un momento di dialogo diretto con i presenti. Questa visita rappresenta non solo un importante segno di vicinanza istituzionale, ma anche un riconoscimento del valore delle comunità locali, che si impegnano ogni giorno nella crescita e nel miglioramento delle proprie realtà.