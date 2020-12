Coronavirus, in Sicilia 55mila dosi di vaccino: l’arrivo a Catania [VIDEO]

Prosegue anche per la giornata di San Silvestro la campagna vaccinale attivata in Sicilia e nel resto d’Italia in questi giorni: sono già in distribuzione, infatti, in queste ore le 54.990 dosi di vaccino contro il Covid-19. Una volta arrivate, le scorte di medicinali verranno stoccate in alcuni presidi ospedalieri individuati dall’assessorato alla Salute, fornite degli indispensabili frigoriferi a -80° necessari alla conservazione dei vaccini, per poi essere distribuite nei vari centri di somministrazione.

Una volta distribuiti, i primi a ricevere il vaccino sull’Isola saranno gli operatori sanitari, in lotta costante con il Covid-19 da ormai quasi un anno. Seguiranno il personale dei pronto soccorso dell’isola, quello dell’emergenza urgenza territoriale 118, le Usca, i lavoratori che prestano servizio in ambito ospedaliero ed operatori e ospiti delle residenze per anziani.

Nel frattempo, anche per la provincia etnea sono arrivate le tanto attese prime dosi di vaccino, 7.500 in tutto. Scortate dal Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, a bordo di furgoncini DHL stanno venendo spostate verso gli ospedali di Paternò, Giarre e Caltagirone, primi presidi di vaccinazione, almeno per il momento, relativi al territorio catanese. Una volta arrivate, si darà il via alle vaccinazioni degli operatori sanitari, prima di passare poi agli operatori e agli ospiti delle Rsa e dei Centri residenziali per anziani.