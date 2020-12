Covid, quanto dura l’immunità dopo la guarigione? La risposta dei ricercatori

Secondo alcuni studi australiani gli anticorpi che permettono l'immunità al covid-19 resterebbero in circolo per circa 8 mesi dopo aver contratto il virus. Per tale motivo sembrerebbero fiduciosi al vaccino pfizer contro il covid-19.

L’immunità da covid-19 dopo aver contratto il virus sarà di circa 8 mesi. Questa è la riposta allo studio effettuato da alcuni esperti australiani e pubblicata sulla rivista scientifica Science Immunology. Lo studio rivela la scoperta che alcune cellule specifiche all’interno del sistema immunitario chiamate cellule B della memoria, “ricordano” l’infezione da parte del virus e attraverso la riesposizione al virus stesso innescano una risposta immunitaria protettiva attraverso la rapida produzione di anticorpi.

I ricercatori hanno reclutato 25 pazienti COVID-19 e prelevato 36 campioni di sangue dal giorno 4 dopo l’infezione al giorno 242. I ricercatori hanno notato che gli anticorpi erano in diminuzione già dal giorno 20 successivo ad aver contratto l’infezione. Tuttavia però i pazienti hanno continuato ad avere le cellule B, che riconoscevano uno dei due componenti del virus Sars Cov-2. Tali cellule B sono rimaste in circolo per circa 8 mesi.

Secondo il professor Menno van Zelm, della Monash University, uno degli autori della ricerca, i risultati danno speranza sull‘efficacia di qualsiasi vaccino contro il virus e spiegano anche perché vi siano stati così pochi esempi di vera reinfezione tra milioni di persone risultate positive al virus a livello globale.