Vandali provano a entrare ai Benedettini: sfondata una porta [FOTO]

Monastero dei Benedettini, patrimonio dell'Unesco e vittima di atti di vandalismo. La porta dell'ingresso di via Biblioteca è stata sfondata da ignoti malfattori.

Ancora un ulteriore atto di vandalismo ai danni di struttura di Catania. Questa volta è stato preso di mira il Monastero dei Benedettini di Catania, patrimonio Unesco e sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Non si conoscono le motivazioni del gesto, anche se sembra chiaro che lo scopo principale era quello di entrare dentro il Monastero, approfittando della chiusura natalizia.

“Ieri mattina si presentava così (sfondata) la porta a vetri che immette nei locali del Monastero dei Benedettini, accedendo da via Biblioteca – scrive Santi R., che denuncia la situazione -. Qualunque malintenzionato potrebbe accedere all’interno dei locali dell’università. È già accaduto e non si capisce perché non si sostituisce la porta a vetri con una porta in metallo”.



Come si evince dalla foto, il vetro è stato sfondato dal lato della maniglia. Non sarebbe stato difficile, a quel punto, forzare l’ingresso. Solo il secondo varco in legno ha impedito che i vandali entrassero all’interno del Monastero, forse per trafugare qualcosa.