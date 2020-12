UNICT – Allarme email spoofing: diffusi messaggi contenenti virus

Email apparentemente istituzionali inviate a numerosi studenti Unict e contenenti allegati sospetti: numerose sono le segnalazioni giunte al personale dell'Ateneo negli ultimi giorni.

Allarme email di spoofing. Sono giunte, nelle ultime ore, numerose segnalazioni riguardanti messaggi di posta inviati con un’etichetta falsificata usando un indirizzo istituzionale (nel dominio @unict.it, @lex.unict.it,…).

Queste comunicazioni recano un allegato di tipo *.zip con una password per l’apertura dell’archivio. Gli allegati non vanno assolutamente aperti poiché contengono un virus informatico.

In alcuni casi, è stato riscontrato come gli allegati contenessero copie dei Curriculum Vitae di alcuni docenti dell’Università di Catania, il tutto a loro insaputa.

Nonostante l’inserimento delle opportune regole antispam per mitigare il fenomeno che ha colpito le mail di comunicazione istituzionale dell’Ateneo, non è stato possibile arginare il fenomeno di mail spoofing in quanto avviato da un server esterno.

Si raccomanda, ancora una volta, di non aprire assolutamente gli allegati dei messaggi di posta e di verificare le comunicazioni contenute.