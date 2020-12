Catania, pitone sbuca da un tombino in Centro [FOTO]

Stamattina, i catanesi hanno assistito ad una scena surreale: è stato ritrovato in pieno Centro un pitone, poi messo in salvo.

Un pitone in pieno centro a Catania. Sembrerebbe un’assurdità, eppure la foto parla chiaro: l’animale, lungo un metro e 20, è stato recuperato in un tombino in via Gentile, zona Castello Ursino Catania.

Il serpente, che non è velenoso, sarebbe stato notato da abitanti della zona che hanno poi avvisato i carabinieri. Sul posto sono arrivati VVFF, carabinieri nucleo Cites Catania, veterinari Asp e i responsabili della Associazione Pro Natura Catania- Ragusa Luigi Luno e Grazia Muscianisi. Quest’ultima, avrebbe tirato fuori il rettile (probabilmente abbandonato) e rimasto incastrato nelle grate del tombino.

L’animale dovrebbe trovare presto accoglienza all’interno del bioparco di Palermo.