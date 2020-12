Catania, controlli anti-Covid: chiuso chiosco di Corso Italia

Un chiosco sito nei pressi di Corso Italia, a Catania, è stato sanzionato e obbligato a chiusura temporanea per non aver rispettato quanto indicato dal Dpcm in vigore.

In un periodo così delicato per il Paese, l’operato della Polizia di Stato si concretizza in mirati servizi ed attività volte a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente per arginare l’attuale emergenza sanitaria.

Gli operatori della Questura di Catania, sempre presenti sul territorio, hanno alzato ancora di più il livello di attenzione nei confronti di tutti quei fenomeni che possano in qualche modo mettere a repentaglio la sicurezza pubblica e gli sforzi fatti fino ad ora dalla collettività.

Infatti, proprio ieri, il personale dipendente della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, ha proceduto al controllo di un noto chiosco sito a Catania nei pressi di Corso Italia.

Dall’attività di controllo è emerso che il titolare esercitava l’attività di somministrazione di bevande a numerosi avventori, alle ore 20:00, quindi ben oltre l’orario consentito dal DPCM del 3.12.2020.

Per la grave violazione del DPCM commessa dal titolare dell’esercizio, incurante del pericolo a cui espone la salute della propria clientela, lo stesso, è stato poi multato con la sanzione amministrativa di euro 400,00 e con la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 3 giorni, così come normativamente previsto.