UNICT – Pubblicato calendario delle prove orali sostegno

L'Università degli Studi di Catania ha pubblicato online i calendari degli esami orali per il sostegno dell'a.a. 2019/2020. Ecco tutte le info.

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato le date in cui saranno svolti gli esami orali relative alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità relative all’a.a. 2019/2020. I colloqui orali si terranno a partire da mercoledì 16 dicembre 2020 fino a lunedì 4 gennaio 2021 e si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams. Gli esaminandi sono stati suddivisi secondo questo calendario: