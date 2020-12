Stasera in TV: in onda “Hotel Transilvania” e molto altro

Cosa guardare stasera in TV? Natale si avvicina e voi avete voglia di godervi un film sul divano? Ecco le proposte di questa sera tra programmi, film e cartoni.

Hotel Transilvania [Tv8, ore 21.30]: Dracula è il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli. Mai avrebbe immaginato che a chiedere ospitalità nel suo albergo arrivasse anche Jonathan, un giovane umano che sfortunatamente si prende una cotta per Mavis.

Propaganda Live [La7, ore 21.15]: Propaganda Live è il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

Qualcosa di buono [RaiMovie, ore 21.10]: Kate (Hilary Swank) è una trentenne affermata la cui vita perfetta viene improvvisamente stravolta quando le diagnosticano una devastante e incurabile malattia: la SLA. Kate e suo marito Evan (Josh Duhamel), nella ricerca di un assistente a tempo pieno per Kate, si imbattono in Bec (Emmy Rossum), una studentessa di college che ha risposto impulsivamente all’annuncio pur non avendo la minima esperienza. Nonostante Bec sia una persona confusionaria ed incapace di creare stabili relazioni sentimentali e professionali, Kate vede qualcosa di speciale in lei e la sceglie come suo angelo custode.

Gli spietati [Iris, ore 21:00]: Due cowboys sfregiano una ragazza nel saloon di Big Whiskey, Wyoming, e le sue colleghe mettono insieme mille dollari per ricompensare chiunque voglia vendicarla. La voce si sparge e a più di un cacciatore di taglie la cifra fa gola. Un giovane aspirante sicario, Schofield Kid, si ? messo in moto e siccome ? miope, pensa di farsi aiutare dal leggendario William Munny, che ora fa l’allevatore di maiali e vive nel mito della sua giovane moglie Claudia. Will ? abbastanza arrugginito e a sua volta ingaggia un vecchio compagno di avventure, Ned Logan. Quando arrivano a Big Whiskey….

Troppa Grazia [Rai2, ore 21.20]: Lucia è una geometra che vive da sola con la figlia, tra difficoltà economiche e relazioni personali precarie. Quando il Comune le affida un lavoro, Lucia si trova ad affrontare delle situazioni difficili.