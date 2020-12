Stasera in TV: in onda “Space Jam” e “Lo Hobbit”

Indecisi su cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di film e di programmi da guardare direttamente dal proprio divano, da soli o in compagnia.

Ben is Back [Rai1, ore 21.25]: È la vigilia di Natale e Holly Burns è felice di ritrovare a casa il figlio maggiore Ben, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza ospitato in una comunità. Ben è tornato a sorpresa, per trascorrere le feste in famiglia e la sua presenza inquieta la sorella Ivy e Neal, il nuovo marito di Holly. Nonostante le apparenze, anche Holly è preoccupata per la fragilità di Ben e si impegna a non perderlo mai di vista per il tempo in cui resterà con loro. La precaria armonia famigliare è turbata dal rapimento del cane, la mascotte di casa. Ben capisce che il gesto è legato agli ambienti malfamati che ha frequentato e, insieme a Holly, si lancia in una rischiosa ricerca dell’animale.

Assassin’s Creed [Rai4, ore 21.23]: Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure di Aguilar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.

Space Jam [Mediaset 20, ore 21:04]: Bugs Bunny ha impegnato se stesso e i suoi amici in una sfida a basket con i Nerdlucks, una banda di piccole e irritabili creature provenienti dallo spazio. Costoro sono stati inviati dallo spietato e bellicoso Swackhammer (doppiato nell’originale da Danny De Vito) lo scopo di rapire i Looney Tunes. Se i Looney Tunes vinceranno potranno rimanere sulla terra, se invece gli alieni avranno la meglio. Bugs decide di rapire Michael Jordan e di farlo giocare nella propria squadra. Lo spot di una nota marca sportiva in cui Jordan sfida un pugno di “cartoon” è diventato un film.

I laureati [Cine34, ore 21:00]: Le avventure dei quattro laureati (o meglio “laureandi”) Leonardo, neodivorziato, Rocco, metronotte meridionale, Bruno, romano emigrato e Pino, intrattenitore fallito. Quattro trentenni abbondantemente fuori corso, che dividono lo stesso appartamento di periferia cercando di conseguire la laurea più per ossequio ai genitori che per ambizione personale. Di giorno ognuno ha i propri impegni, di sera si ritrovano tutti insieme per raccontarsi e condividere imbarazzi maschili, apparizioni (piu’ o meno fugaci) di donne, debolezze, piccoli drammi e tanta noia quotidiana.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate [Tv8, ore 21.30]: Dopo aver sconfitto il drago Smaug ed essersi riappropriato del proprio regno, Thorin Scudodiquercia è accecato dall’avidità e dalla paura di perdere ciò di cui è rientrato in possesso. Non rispettando alcune promesse fatte lungo il cammino, scatenerà l’ira dei suoi creditori e aprirà la strada a una battaglia senza precedenti nella Terra di Mezzo.