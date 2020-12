Stasera in TV: “The Circle” e “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”

La redazione di LiveUnict propone per stasera una serie di bei film da guardare comodamente da casa propria.

Wonder [Rai 1, 21:25]: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice [Canale 5, 21:20]: Quinto anno ad Hogwarts per i giovani maghi Harry , Hermione e Ron. Anche Voldemort è tornato. Nessun membro del Ministero della Magia sembra, o vuole crederci. Il ministro delle istituzioni magiche, Cornelius Caramell, è fermo nel suo voler arginare in tutti i modi coloro che oseranno affermare il contrario. Harry, sopravvissuto con il cugino Dudley all’attacco di due dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano (civile privo di poteri magici). Durante il processo che dovrà decidere le futuri sorti del giovane, Silente riesce abilmente a far reintegrare il ragazzo introducendolo, poi, alla conoscenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort. Mentre l’oscuro signore recluta vecchi servitori di ascendenza pura per raggiungere i suoi scopi, l’esercito “templare” di Silente se la dovrà vedere contro due avversari: i potenti poteri dei Mangiamorte e Caramell, che si ostina a negare il ritorno di Voldemort. Utilizzando i suoi poteri, Caramell fa Rimuovere Silente dalla sua carica di presidenza di Hogwarts (al suo posto inserisce la perfida Dolores Umbridge) e questa volta Harry dovrà cavarsela da solo, ma ben presto scopre che i suoi giovani colleghi sono intenti ad aiutarlo nella lotta contro il signore oscuro.

The Circle [Rai movie, ore 21:10]: Mae è stata assunta a The Circle, l’azienda più ambita in assoluto. Finalmente può sperare di uscire da quell’invisibilità sociale a cui sembrava essere destinata passando da un lavoro precario e sotto pagato all’altro. The Circle è un grande campus dove i dipendenti trascorrono ogni momento della loro giornata tra lavoro, attività ludiche, sportive e cocktail aziendali. The Circle è un grande social network dove tutti condividono tutto.