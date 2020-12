Meteo Catania, allerta e piogge: le previsioni del weekend

Meteo Catania: con un venerdì caratterizzato dall'allerta gialla su tutto il territorio della provincia etnea, cosa bisogna aspettarsi per il fine settimana?

Meteo Catania: per il capoluogo etneo è in arrivo un fine settimana più che incerto. Se si voleva dedicare il weekend allo shopping natalizio o, attratti dalle copiose prime nevicate sull’Etna, ad una scampagnata, forse si dovranno rivedere i propri piani. Già da oggi, infatti, la Sicilia tutta è in allerta gialla-arancione, con due diverse fasce di rischio.

La zona che riguarda la provincia di Catania è situata in “zona gialla”: si prevedono precipitazioni, come recita il bollettino, “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”, i venti saranno “localmente forti sud-occidentali sui settori ionici” e i mari “molto mossi nei restanti bacini meridionali”. Cosa bisogna aspettarsi, invece nei prossimi giorni?

Meteo Catania: le previsioni nel weekend

Con delle previsioni così incerte come quelle appena analizzate per la giornata di oggi, viene senza dubbio difficile organizzare un qualsiasi spostamento al di fuori della propria casa. La difficoltà nasce, infatti, dall’interpretazione delle condizioni meteo: gli ultimi giorni, come già visto, sono stati caratterizzati da un forte vento, un cielo piuttosto coperto e, alle volte, violenti scrosci d’acqua temporanei.

In tal modo saranno caratterizzate le giornate di sabato e domenica. L’incertezza, anche in questo caso, regnerà sovrana nell’osservare i cieli sopra Catania e provincia. Stando alle previsioni ufficiali, il fine settimana sarà caratterizzato da piogge: una caratteristica che, da qualche tempo ormai, hanno quasi tutti i weekend siciliani.

Secondo le previsioni meteo, nella giornata di sabato si alterneranno il bel tempo, con picchi di 15 gradi nelle ore centrali, al maltempo, con piogge previste dal primo pomeriggio fino alle prime ore della sera. Ironico il controsenso meteorologico: la pioggia parrebbe smettere proprio con il coincidere dell’inizio del coprifuoco, come previsto da DPCM.

Le precipitazioni dovrebbero dare inizio anche alla giornata di domenica: le ore centrali della mattina, però, dovrebbero presentare un cielo nuvoloso, con qualche timido raggio di sole. La pioggia, secondo le previsioni, tornerà nel primo pomeriggio: con un po’ di fortuna, stavolta, dovrebbe essere più breve, permettendo così anche solo una passeggiata per le vie della città, godendosi lo spirito natalizio che va via via diffondendosi.