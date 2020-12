A Catania “furbetto” del Reddito di cittadinanza: era un parcheggiatore abusivo

Catania: un parcheggiatore abusivo "recidivo" percepiva illegalmente il Reddito di Cittadinanza. Dopo ben 9 sanzioni e una denuncia, gli è stato revocato.

Reddito di cittadinanza revocato per un parcheggiatore abusivo di Catania. Si tratta di M.G., un uomo di quarantadue anni che esercitava la sua attività in pizza San Francesco d’Assisi. L’uomo aveva già ricevuto, solo tra il 2019 e il 2020, ben nove sanzioni per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore e una denuncia alla Procura per la reiterazione della stessa attività.

M.G., tuttavia, non ha ha mai smesso di fare il parcheggiatore abusivo. Nel frattempo, percepiva anche il Reddito di cittadinanza e così è stato denunciato dalla Polizia Locale del Comune di Catania per percezione indebita di erogazioni ai danni dello Stato.