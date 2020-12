Incidente stradale a Modica: morta una donna e due feriti

Nella serata di ieri un incidente tra Modica e Pozzallo è costato la vita ad una madre. Le altre due persone coinvolte sono rimaste ferite.

Incidente stradale a Modica si rivela mortale. L’incidente è avvenuto ieri sera sulla strada Modica-Pozzallo. Due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo di un veicolo c’era una mamma di 29 anni con il figlio di 11. Il conducente dell’altra auto, invece, ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato in ospedale. All’arrivo dell’ambulanza il quadro clinico della donna si è presentava grave: era già in arresto cardiaco quando sono stati eseguiti i primi soccorsi. A nulla è servita la corsa in ospedale Maggiore di Modica, la 29enne è deceduta per le complicazioni nate in seguito alle ferite riportate dopo l’impatto.

Il figlio ha riportato solo una lesione alla spalla e non è grave. Il condecente dell’altra autovettura interessata nello scontro, si tratta di un giovane ragazzo ragusano, nella nottata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per fermare un’emorragia interna.