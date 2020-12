Specializzazioni bloccate: medici protestano in Piazza Università [FOTO]

Bloccate le specializzazioni mediche 2020: medici in protesta in Piazza Università. Di seguito le foto.

Stamani, 10 dicembre 2020, anche a Catania alcuni giovani medici sono scesi in piazza in segno di protesta.

Di fronte il Palazzo dell’Università a Catania, i professionisti, in camici bianchi e dotati di un cartello con su scritto “#sbloccate SSM 2020” hanno scelto di mostrare il loro dissenso di fronte al blocco delle specializzazioni dovuto, ancora una volta, al Covid-19.

I giovani catanesi dimostrano, così, di condividere una causa abbracciata a livello nazionale. Sarebbero, di fatto, numerosissimi i neolaureati scesi in questi giorni in tutte le piazze d’Italia poiché si sentono “bloccati nel limbo del concorso per le specializzazioni mediche (Ssm2020)”.

Di seguito, alcune foto significative.