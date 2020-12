Covid-19 e mascherine: bisognerà indossarle anche dopo vaccino?

In molti si domandano se le mascherine dovranno essere indossate anche dopo l'arrivo del vaccino. Gli esperti hanno risposto in merito alla questione.

Bisognerà ancora indossare la mascherina anche dopo essere stati vaccinati? Questa è una tra le domande più ricorrenti dell’ultimo periodo.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto nel corso della trasmissione Agorà, su Rai 3 la mascherina bisognerà indossarla fin quando non si arriverà all’immunità di gregge, ovvero quando si arriverà al 60/70% di vaccinati.

“La Gran Bretagna ha voluto, per motivi politici, bruciare tutti per mostrare la sua indipendenza, – dichiara inoltre il virologo Pregliasco – ma la signora diventata famosa come la prima vaccinata non è stata la prima. Bisogna ringraziare le decine di migliaia di persone che si sono sottoposte alla vaccinazione durante gli studi clinici”.

“La velocità con cui arriveremo alla immunità di gregge – ha proseguito Pregliasco, direttore scientifico dell’Istituto Galeazzi di Milano – ci renderà più liberi, non liberissimi. Non si può pensare che il vaccino azzeri la diffusione del virus, resterà una quota di soggetti suscettibili e per questo bisognerà per tutto il 2020 e 2021 andare avanti con queste precauzioni“.

L’opinione di Pregliasco sulle mascherine, poi, sembra condivisa da altri.

“Molte persone pensano che una volta vaccinati, non dovranno più indossare le mascherine – spiega Michal Tal, specialista in malattie infettive presso la Stanford University negli Stati Uniti – invece, bisognerà farlo perché potrebbero essere ancora contagiose“.

Dunque, le risposte degli esperti in merito all’uso delle mascherine sembrano chiarE. La mascherina dovrà essere indossata anche dopo la vaccinazione poiché non vi sono ancora molte certezze su un ulteriore contagio. Il vaccino non sarà ancora l’unica soluzione definitiva.