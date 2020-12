Laurea in ospedale dopo l’asportazione di un tumore: la storia di Lorenzo

La storia di Lorenzo è un autentico messaggio di speranza: il giovane si è laureato in ospedale dopo un'importante operazione.

Né il Covid né il tumore al femore hanno impedito a Lorenzo Savini di realizzare il suo sogno: laurearsi. Il 24enne ha ottenuto il titolo (dopo due interventi e l’esportazione del tumore, all’interno dello stesso ospedale in cui era stato effettuato il ricovero e in cui aveva studiato: il “Morgagni-Pierantoni” di Forlì.

La proclamazione ha avuto luogo in una stanza del presidio appositamente adibita per l’occasione. La tesi in Giurisprudenza discussa dal giovane venerdì pomeriggio, sarebbe dedicata alla madre scomparsa circa due anni fa.

La foto immortala Lorenzo, in abiti eleganti e con la tanto desiderata corona d’alloro in testa, insieme ai medici.