Stasera in TV: “Divergent” e “Piovono polpette”

In questo inconsueto giorno di festa all'insegna del coprifuoco, la maggior parte delle famiglie italiane sceglie di trascorrere la serata di fronte al piccolo schermo. Scopriamo insieme cosa di bello riserva stasera la TV.

Divergent [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: il film è ambientato in un futuro distopico dove tutti sono raggruppati in fazioni. Anzi, quasi tutti. La sedicenne Tris Prior, appartenente ai “divergenti”, finirà per avere un compito molto importante.

Io, loro e Lara [Cine 34, ore 21:00]: la commedia con Carlo Verdone come protagonista. In questo film il celebre attore è un prete missionario che crede di aver perso la fede e che credo di poter trovare conforto nella propria famiglia. Numerosi imprevisti lo attendono.

Appuntamento al parco [Rai Movie, ore 21:10]: Emily è una vedova che, per caso incontra un eccentrico vagabondo. Tra i due nascerà un’inconsueta ma importante storia d’amore.

Piovono polpette [Paramount Network, ore 21:10]: i più piccoli saranno felici di vedere per la prima o ennesima volta questo film d’animazione con uno scienziato come protagonista. Flint, di fatto, è in grado di trasformare l’acqua in cibo: qualcosa, tuttavia, andrà storto.