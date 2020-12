Film Disney Natale 2020, il palinsesto televisivo per grandi e piccini

Arrivano anche quest'anno nelle nostre case, in chiaro, sui diversi canali televisivi i film Disney Natale 2020. Il palinsesto tiene conto anche di altri cartoni animati, non propriamente Disney, ma che comunque ci proiettano nella magica atmosfera natalizia.

Il Natale è ormai alle porte e non possono mancare nelle nostre case film e cartoni animati. Magia con i film Disney Natale 2020, come di consueto, proprio in questo periodo i palinsesti televisivi si riempiono di contenuti adatti a grandi e piccini, un appuntamento che non può essere disatteso, specialmente in quest’anno difficile che volge al termine, in cui un po’ di spensieratezza non ci può che far bene.

La programmazione 2020 tiene conto di tantissimi lungometraggi, oltre a cartoni animati, non solo Disney, ma che in ogni caso ci proiettano appieno nell’atmosfera natalizia. Da guardare tutti insieme in famiglia con grandi e piccini, magari stesi sul divano e con una tazza di cioccolata calda in mano, per godere appieno di queste festività.

Film Disney Natale 2020, la programmazione:

martedì 8 dicembre:

09:15 Baffo & Biscotto – Missione spaziale – Cartoonito

10:35 Il mio amico è una bestia 2 – Super!

16:20 Elliot – La piccola renna – Cartoonito

21:04 Divergent – Canale 20

21:10 Piovono polpette – Paramount channel

23:00 Piovono polpette 2 – La rinvincita degli avanzi – Paramount channel

mercoledì 9 dicembre

19:10 I puffi – Viaggio nella foresta segreta – Cartoonito

21:20 X-Men le origini – Wolverine – Italia 1

23:01 Divergent – Canale 20

giovedì 10 dicembre

21:30 Harry Potter e l’ordine della fenice – Canale 5

23:30 Neverland – Un sogno per la vita – Paramount channel

venerdì 11 dicembre

20:00 Piovono polpette – Super!

21:30 Hotel Transylvania – TV8

23:15 Piccoli brividi – TV8

sabato 12 dicembre

09:15 I Puffi – Viaggio nella foresta segreta – Cartoonito

09:45 Scooby Doo! E il palcoscenico stregato – Boing

10:35 Rags – Super!

11:20 Curioso come George: Ritorno nella giugla – Frisbee

13:10 Animals United – Cartoonito

13:30 Sam il pompiere: Ciak, azione – Cartoonito

13:50 Ender’s Game – Rai 4

14:00 Dragonheart 3 – La maledizione dello stregone – Spike

15:45 Hotel Transylvania – TV8

19:10 Sebastian e l’isola mistoriosa – Cartoonito

20:40 Sorelle vampiro 2 – Pipistrelli nello stomaco – Rai Gulp

21:20 Tomorrowland – Il mondo di domani – Italia 1

domenica 13 dicembre

09:30 Sam il pompiere: allarme alieni – Cartoonito

09:45 Scooby Doo e il viaggio nel tempo – Boing

19:10 Albert e il diamente magico – Cartoonito

19:50 Scooby-Doo! E il fantasma rosso – Boing

20:40 L’inventore di giochi – Rai Gulp

21:20 Batman Begins – Italia 1

lunedì 14 dicembre

19:15 Baffo & Biscotto – Cartoonito

martedì 15 dicembre

19:15 La principessa e il drago – Cartoonito

21:10 Zarhura – Un’avventura spaziale – Paramount channel

23:00 Ember – Il mistero della città di luca – Paramount channel

mercoledì 16 dicembre

19:15 Elliot – La piccola renna – Cartoonito

giovedì 17 dicembre

19:15 Le avventure di Giocco di Neve – Cartoonito

21:30 Harry Potter e il principe mezzosangue – Canale 5

venerdì 81 dicembre

19:15 Il figlio di Babbo Natale – Cartoonito

21:10 Stuart Little – Un topolino in gamba – Paramount channel

23:00 Stuart Little 2 – Paramount channel

sabato 19 dicembre

10:10 Scooby Doo e il re dei goblin – Boing

13:30 Doraemon il film: le avvenuture di Nobita e dei cinque esploratori – Cartoonito

19.15 Doraemon il film – Nobita e la grande avventura in Antartide – Cartoonito

20:40 Sorelle vampiro 3 – Ritorno in Transilvania – Rai Gulp

21:20 Dragon Trainer – Italia 1

23:15 Deagon Trainer 2 – Italia 1

domenica 20 dicembre

10:10 Scooby-Doo! Abracadabra-Doo – Boing

19:50 Scooby-Doo e la maledizione del tredicesimo fantasta – Boing

In aggiornamento…