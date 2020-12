Lavoro Catania, tutte le posizioni aperte per pubblici e privati

Nuove offerte di lavoro Catania che riguardano figure professionali ricercate sia in campo pubblico che privato. Le posizioni sono aperte presso l'Università di Catania, l'ASP di Catania e Mediaworld.

Posizioni di lavoro Catania aperte per l’Università, l’Azienda sanitaria provinciale e Mediaworld. Le figure ricercate sono diverse fra loro, e tengono conto di figure specializzate nei vari settori interessati.

Lavoro Catania, Università degli Studi

Sul sito ufficiale dell’Università di Catania è stato pubblicato un bando di selezione pubblica per l’assunzione di un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua dei segni italiana (L.I.S.), con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Ateneo.

Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area per la gestione amministrativa del personale – piazza Università n. 16 – 95131 Catania -, e devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” – secondo una delle modalità riportate nel bando.

Lavoro Catania, Azienda sanitaria provinciale

L’Asp pubblica bando con nuove opportunità di lavoro Catania. Le figure ricercate sono 40 collaboratori amministrativi professionali di categoria D. Per partecipare la domanda d’interesse dovrà essere inoltrata online, nella piattaforma che si trova sul sito della stessa Azienda Sanitaria nella sezione “Bandi di concorso” entro e non oltre il 20 dicembre alle ore 23.59. La selezione avverrà per concorso pubblico, per titoli ed esami.

I requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso in questione bisogna essere in possesso di:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale prima dell’immissione in servizio;

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenze/Scienze Politiche / Economia e Commercio o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM);

Non essere stato escluso dall’elettorato attivo, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una P.A., non essere stati destituiti da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento.

Preselezione

Lì dove il numero delle domande presentate sarà pari o superiore a 800, l’ASP di Catania si riserva la facoltà di effettuare una preselezione. Eventualmente la data, l’orario, il luogo e le modalità saranno rese note sul sito della stessa Azienda entro 15 giorni. Coloro che non si presenteranno alla prova preselettiva saranno classificati come rinunciatari ed esclusi dal concorso.

La prova d’esame del concorso ASP di Catania sarà suddivisa in tre diverse parti: prova scritta (con lo svolgimento di un tema con risposte sintetiche a vari quesiti), prova pratica (con la messa in pratica di eventuali tecniche precise richieste) e prova orale (in cui si verificherà la conoscenza degli argomenti trattati nella prova scritta, la conoscenza delle apparecchiature informatiche e della lingua inglese).

Lavoro Catania, Mediaworld

Anche la celebre catena di negozi di tecnologia, Mediaworld, cerca persona in Italia e nell’Isola. Le posizioni aperte per la zona di Catania sono due:

La prima riguarda il centro commerciale di Etnapolis (Belpasso), come addetto al magazzino con patentino carrello elevatore;

la seconda è invece indirizzata all’area dell’aeroporto della città etnea, sempre come addetto al magazzino con patentino carrello elevatore.

Le caratteristiche richieste

Per potersi candidare bisogna:

Avere esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore (uomo a terra / uomo a bordo);

Essere in possesso del patentino per l’utilizzo del carello elevatore in corso di validità;

Avere esperienza nella movimentazione manuale dei carichi (transpallet/carrello elevatore);

Presentare flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici;

Avere forte spirito di squadra.

Leggi anche: