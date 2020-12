Catania, sequestrati oltre 3 mila “botti” illegali dalla Guardia di Finanza

Il materiale esplosivo sequestrato è stato trovato in particolare presso un'abitazione di San Giorgio.

Sono circa 3 mila gli artifizi pirotecnici illegali che la guardia di finanza di Catania ha sequestrato presso un’abitazione del quartiere San Giorgio. Il materiale ad alto potenziale esplosivo, era tenuto illegalmente da due soggetti.

L’attività svolta in prossimità dei festeggiamenti natalizi rientra nel mirato intervento dei militari del comando provinciale di Catania e ha permesso di sottrarre dal mercato un abbondante numero di pericolosi fuochi d’artificio. Particolarmente preoccupanti le cosiddette “cipolle”, definibili come delle bombe artigianali altamente esplosivi, trovate in particolare in una camera da letto di un’abitazione.

L’intervento del comando provinciale ha permesso di sequestrare oltre 5 chili di materiali esplosivi. I due cittadini italiani responsabili dell’illecita detenzione di materiale esplodente, sono stati denunciati anche per furto di energia elettrica: durante le perquisizioni eseguite in alcune case, infatti, è stato trovato un allaccio abusivo diretto alla rete Enel sprovvisto di contatore.