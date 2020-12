Nesima: multa da 80 mila euro per titolare di un centro scommesse

L'operazione di controllo è partita dal commissariato di Nesima. Multa da 80 mila euro e locale chiuso per 5 giorni

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 dicembre, il personale del Commissariato di Nesima, ha denunciato in stato di libertà il titolare di un centro scommesse, classe ’80, per violazione della normativa vigente sulle sala scommesse.

Durante il servizio di controllo del territorio per la verifica del rispetto dei divieti previsti dall’ultimo D.P.C.M. del 03/11/2020, il personale operante ha constatato la presenza di un cospicuo numero di persone sia all’esterno che all’interno di un locale presso il quale stavano già per intervenire gli operatori della volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Alla vista degli agenti di polizia, i soggetti che stavano usufruendo di postazioni telematiche hanno cercato di allontanarsi ma sono stati prontamente fermati ed identificati. Il titolare del bar/sala scommesse è stato identificato e, dal controllo effettuato con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale, è emerso che:

Erano state effettuate delle scommesse da due degli avventori;

Non era esposta la tabella dei giochi proibiti;

Erano presenti tre computer attivi messi a disposizione per il gioco online e un calcio balilla per il quale non risultava pagata l’imposta sugli intrattenimenti per l’anno 2020.

Il titolare, inoltre, fornendo una scusa, non ha mostrato le concessioni rilasciate da un noto sito telematico che opera nel settore delle scommesse. Per tali motivi è stato sanzionato sia amministrativamente, multa da 80 mila euro, nonché penalmente con il suo il deferimento all’A.G. Il locale è stato chiuso per 5 giorni e i tre computer con le relative stampanti sono stati sequestrati.