Stasera in TV: in onda la “La Partita di Maradona” e “Oblivion”

Stasera in tv: cosa guardare in questo lunedì sera? Ecco alcuni suggerimenti sui programmi e sui film da godersi dal divano.

Vite in fuga – [Rai1, ore 21:35]

Fiction di Luca Ribuoli del 2020, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Prodotta in Italia.

Boston – Caccia all’uomo [Rai2, ore 21.20]

Film di Peter Berg del 2016, con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Kevin Bacon, John Goodman. Prodotto in Usa. Durata: 130 minuti.

Report [Rai3, ore 21.20]

Nuovo appuntamento con le inchieste di Report, il programma d’inchiesta curato e condotto da Sigfrido Ranucci. Si parte con Allacciate le cinture di Danilo Procaccianti. In questo periodo si parla tanto di Alitalia perché il governo Conte ha deciso di stanziare 3 miliardi di euro per salvarla, che si aggiungono ai tanti soldi pubblici messi in campo in quello che sembra un pozzo senza fondo. E quando è toccato ai privati? L’ultima avventura è stata quella con gli emiratini di Etihad, una partnership fortemente sponsorizzata dall’allora premier Matteo Renzi. Come è finita? Molto male. Dopo due anni e mezzo hanno portato i libri in tribunale. Ma il rapporto degli Emirati con l’Italia in epoca Renzi non si esaurisce con Alitalia: Report mostrerà tutti i documenti sul famoso Air Force Renzi, l’aereo di Stato voluto dall’ex premier.

Grande Fratello Vip [Canale5, ore 21.45]

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini. Al suo fianco la coppia di opinionisti formata da Antonella Elia e Pupo.

Oblivion [Italia1, ore 21.15]

Film di Joseph Kosinski del 2013, con Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko. Prodotto in Usa. Durata: 124 minuti. Trama: Nel 2077, dopo alcune decine d’anni di una guerra che ha reso la Terra un pianeta arido e devastato, il veterano Jack è uno degli ultimi sopravvissuti. Riparatore di droni, Jack ha il compito di recuperare dalla superficie terrestre le ultime risorse vitali e ha quasi portato a termine la sua missione prima di abbandonare definitivamente il pianeta. Un giorno, però, vicino a lui precipita l’astronave su cui viaggia una misteriosa donna e dal loro incontro scaturisce una serie di eventi che costringono Jack a rivedere la sua visione del mondo e ad affrontare pericoli che non aveva previsto per la salvezza dell’intera umanità.

Quarta Repubblica [Rete4, ore 21.30]

Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show di politica ed economia curato e condotto da Nicola Porro. Che Natale ci aspetta? Quando arriverà il vaccino anti-Covid? E con quali criteri verrà somministrato? Questi i principali temi al centro della puntata.

La Partita di Maradona [La7, ore 21.15]

La partita di Maradona è il titolo della serata speciale di La7 che questa sera ripropone la partita dei mondiali di Messico ‘86 Argentina Inghilterra – terminata 2 a 1 – che consegnò Diego Armando Maradona alla storia del calcio. La mano de Dios, il gol del secolo nella giocata di tutti i tempi, le lacrime e la rivalsa di un popolo: il 22 giugno 1986 fu il giorno in cui il ragazzo della periferia di Buenos Aires divenne leggenda. Una partita che avrà per l’occasione la voce, la telecronaca e il commento di due cronisti d’eccezione: Riccardo Cucchi e Walter Veltroni.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato [TV8, ore 21.30]

Film di Peter Jackson del 2012, con Martin Freeman, Richard Armitage. Prodotto in Usa/Nuova Zelanda. Durata: 174 minuti. Trama: Lo hobbit Bilbo Baggins lascia la Contea, dove vive, per avventurarsi verso il monte Solitario, accompagnato da alcuni nani.Scopo del viaggio è reclamare un tesoro che è stato loro sottratto dal dragone Smaug.