Stasera in TV: in onda “Il commissario Montalbano” e “Seven Sisters”

Stasera in TV: serata comoda sul divano? Non sapete cosa guardare? Ecco i film consigliati dalla redazione di Live Unict per un martedì sera tranquillo in casa.

Il Commissario Montalbano, La piramide di fango [RaiUno, ore 21.25]: Un’altra avventura per il commissario più amato d’Italia, un altro delitto da risolvere. Un uomo viene ferito mortalmente durante una notte di maltempo. Successivamente scoprirà l’identità della vittima: si chiama Gerlando Nicotra ed era il contabile della azienda edile che aveva appaltato il cantiere dove è stato trovato morto.

Seven sisters [Rai4, ore 21.22]: La vicenda è ambientata nel futuro. Il mondo è a rischio di sovrappopolazione e Nicolette Cayman obbliga i suoi abitanti ad avere solo un figlio per famiglia. I fratelli e le sorelle rischiano l’ibernazione. Così una famiglia di sette fratelli cerca un’escamotage chiamando i figli come i giorni della settimana quando in realtà corrispondono ad un’unica identità.

Il collegio [RaiDue, ore 21.20]: I ragazzi sono catapultati nel 1992, l’anno in cui molti dei loro genitori erano a scuola con l’obiettivo di superare l’esame di terza media senza genitori, cellulari e altri mezzi tecnologici.

Champions League: Atalanta – Midtjylland [Canale 5, ore 21.00]: Dopo la sconfitta contro il Verona, l’Atalanta affronterà il Midtjylland, che si piazza nelle prime posizioni della classifica del campionato di calcio in Danimarca.