CALCIO CATANIA – Dove e come vedere la partita contro l’Avellino

Il Catania torna in campo in terra irpinia contro l'Avellino: tre positivi nello staff tecnico, tra cui il portiere Miguel Angel Martinez.

Dopo il pareggio interno contro la Turris, dove si è giocato nuovamente sul campo neutro dello Stadio Angelino Nobile di Lentini, il Calcio Catania torna ad affrontare una nuova trasferta, dopo le ultime poco fortunose uscite lontano dalla propria città.

Viaggio in terra campana per la squadra di mister Raffaele, che quest’oggi si ritrova a dover affrontare l’Avellino di mister Braglia. Una squadra certamente attrezzata e rafforzata dall’ultimo mercato quella irpina, con i rossazzurri che dovranno fare a meno di qualche giocatore indisponibile.

Tra questi il portiere spagnolo Martinez, tra i migliori tra le fila etnee in questo particolare inizio di stagione che, dopo esser risultato positivo al Coronavirus (insieme ad un membro dello staff sanitario e un magazziniere) non potrà difendere quest’oggi i pali dei rossazzurri.

La partita, inizialmente prevista per le ore 15.00, è stata rinviata alle ore 17.30, per dare tempo ai rossazzurri di effettuare tutte le verifiche del caso, con i tamponi sui giocatori e lo staff tecnico partito per l’irpinia.

La sfida tra Calcio Catania e Avellino non verrà trasmessa da alcuna emittente televisiva; sarà però possibile vederla in diretta streaming sulla piattaforma dedicata Eleven Sports: per il mese di novembre basterà registrarsi, effettuare il login e vederla gratuitamente.