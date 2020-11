Sicilia, prezzi troppo alti per i tamponi: la denuncia di Striscia la notizia [VIDEO]

Stefania Petyx è tornata a parlare dei prezzi dei tamponi esagerati in Sicilia e dei laboratori che non rispettano le indicazioni regionali: il video del servizio.

Qualche settimana fa, Stefania Petyx aveva già affrontato la questione dei “furbetti del tampone” in Sicilia, vale a dire quei laboratori che richiedono prezzi esagerati per effettuare i test per positività da Covid. Il tutto, nonostante esistano delle direttive regionali sui costi e la Regione avrebbe previsto delle forti sanzioni per i laboratori che non rispettano i prezzi indicati.

Tuttavia, sembrerebbe che alcuni laboratori continuino ad effettuare tamponi chiedendo in cambio somme decise arbitrariamente, che variano per ogni luogo e che sono di gran lunga superiori a quelle definite a livello regionale. Infatti, nel servizio di Striscia si vedono casi di tamponi rapidi a 25 euro, mentre il massimo regionale è di 15 euro, e persino test molecolari a 70 euro, quando il prezzo indicato dalla Regione è pari a 50 euro.

Sebbene alcuni laboratori si siano ravveduti a seguito del servizio di Striscia, molte persone hanno segnalato nuovi centri in cui ci sono ancora furbetti. Tuttavia, tanti tra questi hanno affermato che le disposizioni sui prezzi sottolineate dai servizi di Striscia la notizia corrispondono al falso, anche perché il prezzo del tampone imposto dalla Regione è troppo basso e non ci si rientra con le spese. Questo significa anche accusare chi riesce a rispettare i prezzi di utilizzare dei prodotti poco attendibili, anche se questi ultimi affermano di essere in regola, scatenando ancora di più quella che sembra essere diventata una vera e propria “guerra dei tamponi”.