Dpcm Natale 2020: quarantena per chi torna dall’estero

Dpcm Natale 2020: quarantena per chi torna dai Paesi a rischio? L'ipotesi si fa sempre più certa e la lista dei Paesi potrebbe allungarsi: le novità.

Si attende, in queste ore, il nuovo Dpcm Natale 2020, che regolerà i nostri comportamenti in vista delle vacanze natalizie. Per quanto riguarda i viaggi dall’estero, secondo le prime indiscrezioni, è possibile che venga adottata la misura dell’obbligo di quarantena per tutti coloro i quali si recheranno all’estero.

In particolare, a essere coinvolti in questa nuova regola saranno i cosiddetti “paesi a rischio”, la cui lista è disponibile online, ma che il ministro Speranza potrebbe aggiornare a breve. Al momento, la lista comprende Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito, ma potrebbe allungarsi con tutte gli Stati che si rifiuteranno di chiudere le piste da sci fino a gennaio, come previsto dall’accordo europeo.