Stasera in TV: “Nome di donna” e “La vendetta di una donna”

Ecco una selezione dei migliori film da guardare stasera in tv proposti dalla redazione di LiveUnict nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Nome di donna [Rai 1, ore 21:35]: Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco. Che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Hercules – la leggenda ha inizio, [Italia 1, ore 21:20]: Siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmene cede alle avance di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali divini o di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è avere l’amore della bellissima Hebe, principessa di Creta, che è stata però promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore Iphicles, fratello dell’eroe. Una volta divenuto consapevole della grandiosità del proprio destino, il giovane semidio dovrà compiere una scelta: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi.

Cosa dirà la gente [Rai movie, ore 21:10]: La storia di Nisha, figlia di pakistani immigrati in Norvegia, quando il padre la trova in compagnia di un coetaneo decide di rimandarla in madrepatria forzandola alla sottomissione.

La vendetta di una donna [Top crime, ore 21:10]: Laura ha una promettente carriera come banditrice d’asta, ma la sua vita viene sconvolta quando un noto e rispettabile gallerista abusa di lei. La violenza si consuma in seguito ad un incontro tra i due e quindi Laura sa che, nel caso denunciasse l’accaduto, nessuno le crederebbe. Ma nello stesso momento in cui Laura viene aggredita, la moglie del suo violentatore viene uccisa. L’uomo è il primo sospettato dell’omicidio, ma ha un alibi: al momento del delitto stava commettendo un altro crimine, lo stupro di Laura.