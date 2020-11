Riapertura scuole: il piano per il mese di dicembre

Una delle priorità del governo è la riapertura delle scuole. In questi giorni saranno prese delle decisioni a riguardo. Ipotesi al vaglio di una riapertura a dicembre

La riapertura delle scuole è una delle priorità principali del governo, infatti, è uno degli argomenti più discussi in questa seconda ondata di Covid-19. Adesso circola anche una possibile data per le riapertura che sarebbe stata fissata per il 9 dicembre.

Possibile riapertura scuole

“Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, – dichiara il ministro Roberto Speranza – dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo“, – ha aggiunto – “Valutazioni in questo senso sono previste nei prossimi giorni.”

Al momento sono solo ipotesi, le certezze le daranno solo i numeri e la curva dei contagi. Dunque, se la curva epidemiologica non dovesse offrire le condizioni necessarie per una riapertura delle scuole la data potrebbe slittare da dicembre a gennaio.