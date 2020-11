Sicilia, Regione ci ripensa: bar e ristoranti aperti domenica ma con limitazioni

Bar e ristoranti, così come i fiorai, potranno aprire la domenica e nei festivi, ma con limitazioni. La circolare pubblicata dalla Regione Siciliana.

Tutti i negozi chiusi la domenica. Anzi no. Con una circolare pubblicata nella serata di ieri dalla Protezione Civile siciliana, il governatore Nello Musumeci apre alla possibilità per i ristoratori di effettuare attività da asporto domenica e festivi. Inoltre, viene consentita la vendita di fiori in prossimità dei cimiteri negli stessi giorni.

La precedente ordinanza di Musumeci citava esplicitamente le attività consentite, non contemplando ristoratori e fiorai. La correzione, invece, arriva tramite una circolare a firma del capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina. Nei giorni scorsi, la decisione di chiudere tutte le attività la domenica aveva scatenato la protesta dei ristoratori, già in affanno dopo un anno particolarmente difficile. Così, il governo regionale è corso ai ripari.

L’asporto è consentito fino alle ore 22, “con divieto di consumazione e di assembramento sul posto o nelle adiacenze”, si legge nel testo della circolare, che cita la possibilità già contemplata nel DPCM del 3 novembre e che riguarda “bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie”. I fiorai, invece, potranno rimanere aperti “limitatamente agli orari di apertura dei cimiteri” e “solo in prossimità dei cimiteri stessi”.